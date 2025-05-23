Зеленский заявил, что ожидает продолжения обмена пленными с РФ на этой неделе

Зеленский сообщил, что ожидает продолжения обмена пленными с Россией 24 и 25 мая

Украина ожидает продолжения обмена пленными с Россией 24 и 25 мая. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. <…> Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — отметил он.

Зеленский добавил, что дипломатическая работа будет продолжена.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для решения «ключевых вопросов».