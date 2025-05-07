В четырех муниципалитетах Воронежской области уничтожили БПЛА

Губернатор Гусев: не менее 7 БПЛА уничтожили в Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны в четырех муниципалитетах Воронежской области обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Глава области добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Накануне сообщалось, что в городе Борисоглебске Воронежской области военкомат получил повреждения при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также обломки беспилотника сожгли детскую площадку на набережной в Борисоглебске.

Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 дронов ВСУ.

По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом.

Ранее в Воронежской области уничтожены около 20 БПЛА.