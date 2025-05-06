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В Воронежской области беспилотник сжег детскую площадку

Baza: упавший беспилотник сжег детскую площадку в Борисоглебске

Обломки беспилотника сожгли детскую площадку в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, город подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью. Местные жители рассказали журналистам, что слышали порядка семи взрывов в черте города. Обломки одного из дронов упали на детскую площадку на набережной, огонь полностью уничтожил одну из горок.

Другие подробности инцидента неизвестны. О пострадавших не сообщалось.

До этого пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе.

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Атаки БПЛА на Россию
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