В России за ночь сбили более 100 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом.

Десять дронов уничтожено над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два БПЛА ликвидированы над территориями Липецкой и Самарской областей, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Из-за угрозы атаки беспилотников в пяти российских аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе.