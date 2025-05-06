ВСУ атаковали военкомат в Воронежской области

В Борисоглебске Воронежской области военкомат получил повреждения при атаке БПЛА

В городе Борисоглебске Воронежской области военкомат получил повреждения при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

«Обломки также попали в частный дом», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza писал, что обломки беспилотника сожгли детскую площадку на набережной в Борисоглебске. По данным канала, город подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью. Местные жители рассказали журналистам, что слышали порядка семи взрывов в черте города.

Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 дронов ВСУ.

По данным ведомства, 32 беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. 22 дрона сбиты на над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе.