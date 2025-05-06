В Воронежской области уничтожены около 20 БПЛА

Гусев: в Воронежской области уничтожены и подавлены около 20 беспилотников

В течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили на территории Воронежской области около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что пострадавших и крупных повреждений на земле нет.

Губернатор объявил об отмене опасности атаки дронов в Воронежской области.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу с разных направлений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.