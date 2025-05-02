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В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности

Глава Ставропольского края Владимиров сообщил об отмене беспилотной опасности
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Режим беспилотной опасности отменили в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:36 мск.

Особый режим объявили на территории региона утром 2 мая. Его ввели примерно в 7:30 мск.

В 10:47 глава Ставропольского края заявил, что в регионе зафиксировали падение фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки дронов обнаружили на территории села Московское в Изобильненском районе.

По словам Владимирова, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было выявлено никаких повреждений инфраструктуры.

9 апреля украинские войска атаковали Ставропольский край. Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью дежурные системы противовоздушной обороны перехватили в небе над регионом один БПЛА.

Комментируя ситуацию, Владимиров сообщил, что дрон заметили около 6:00 мск. Никто из местных жителей не пострадал. При этом на место возможного падения обломков беспилотника выезжали сотрудники профильных служб.

Ранее украинские бойцы впервые выпустили беспилотник по Кабардино-Балкарской Республике.

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