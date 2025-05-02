Жителей одного из южных регионов РФ предупредили об угрозе атаки беспилотников

Беспилотную опасность объявили на всей территории Ставропольского края утром 2 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 7:30 мск.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — отметил глава российского субъекта, обращаясь к жителям.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в ночь на 2 мая в регионах страны был уничтожен 121 украинский дрон самолетного типа. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 89 — перехватили в воздушном пространстве Республики Крым. Над акваторией Черного и Азовского морей сбили 23 и один беспилотник соответственно, еще по одному БПЛА нейтрализовали в Брянской и Белгородской областях. Кроме того, четыре дрона были ликвидированы в Краснодарском крае и два — в Орловской области.

1 мая украинский дрон атаковал автомобиль в городе Валуйки, расположенном в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадал один мирный житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и спины.

Ранее в РФ создали новую систему защиты территорий от налетов БПЛА.