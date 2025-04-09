Над регионами России сбили почти 160 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над регионами России 158 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Также пять дронов перехвачено над Белгородской областью, три — над Крымом, два — над Пензенской областью. По одному беспилотнику военные сбили над территориями Саратовской, Орловской областей и Ставропольского края.

Семь вражеских БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря и еще шесть — над Черным морем.

В Северной Осетии властями был объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.