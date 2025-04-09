Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Владимиров рассказал об обстановке в Ставропольском крае после атаки дронов

Владимиров: в Ставропольском крае никто не пострадал после ночной атаки БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Ставропольском крае никто не пострадал в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили один украинский БПЛА над Ставропольем около 6 часов утра.

«Ущерба жизни и здоровью людей нет. На месте работают специалисты, — написал Владимиров.

Губернатор призвал население со всей серьезностью относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе. Он подчеркнул, что это может спасти жизни граждан и их близких.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них один — над Ставропольским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами