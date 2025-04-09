Губернатор Владимиров рассказал об обстановке в Ставропольском крае после атаки дронов

Владимиров: в Ставропольском крае никто не пострадал после ночной атаки БПЛА

В Ставропольском крае никто не пострадал в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили один украинский БПЛА над Ставропольем около 6 часов утра.

«Ущерба жизни и здоровью людей нет. На месте работают специалисты, — написал Владимиров.

Губернатор призвал население со всей серьезностью относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе. Он подчеркнул, что это может спасти жизни граждан и их близких.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них один — над Ставропольским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области.