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ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию

Mash: ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию, ПВО сбила беспилотник FP-1
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FP-1. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник несколько дней назад, его обломки упали в поле. Позже их нашел местный житель и вызвал полицейских. Территория была оцеплена, взрывотехники уничтожили то, что осталось от вражеского БПЛА.

В конце марта сообщалось, что ВСУ стали использовать свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По информации Telegram-канала SHOT, обломки таких дронов были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта. При их исследовании было обнаружено, что двигатель БПЛА собран из произведенных в Германии компонентов. Боевая часть беспилотника состоит из осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-УЯ, специально разработанных для повреждения инфраструктуры противника советских кумулятивных зарядов КЗ-6 и тротиловых шашек.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.

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