Фрагменты украинских беспилотников упали в Ставропольском крае

Обломки беспилотников упали на территории села Московское в Ставропольском крае, но никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Изобильненском округе. По данным главы региона, коммунальная инфраструктура не повреждена, а все системы функционируют нормально.

«Службы оперативно отработали ситуацию», — подчеркнул Владимиров.

Беспилотную опасность объявили на всей территории Ставропольского края утром 2 мая.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в ночь на 2 мая в регионах страны был уничтожен 121 украинский дрон самолетного типа. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 89 — перехватили в воздушном пространстве Республики Крым. Над акваторией Черного и Азовского морей сбили 23 и один беспилотник соответственно, еще по одному БПЛА нейтрализовали в Брянской и Белгородской областях. Кроме того, четыре дрона были ликвидированы в Краснодарском крае и два — в Орловской области.

Ранее в США заявили, что ВСУ не «сдвинут Россию» к границам 2014 года.