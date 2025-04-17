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У британских военных баз запретили парковку некоторых электрокаров

i Paper: электрокары с деталями из Китая запретили парковать у британских баз
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Global Look Press

Министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз. Об этом сообщает издание i Paper со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность тем, что датчики в автомобилях могут использоваться для сбора разведданных.

Издание подчеркивает, что сотрудникам секретного военного объекта ВВС Великобритании в Кембриджшире приказали парковать электромобили с китайскими деталями на расстоянии не менее 3,2 км от основных зданий базы.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса.

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться КНР.

Ранее Трамп высказался о возможной войне с Китаем.

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