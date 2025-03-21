Трамп высказался о возможной войне с Китаем

Трамп заявил, что США будут «отлично оснащены» в случае войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут «отлично оснащены» на случай возможной войны с Китаем. С такими словами он выступил перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но я могу сказать, что в том случае, если бы она началась, мы были бы очень хорошо оснащены для этого», — заявил американский лидер.

Также Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР торговлю и таможенные пошлины.

«У меня с ним отличные отношения. У нас будут очень хорошие отношения, но у нас [торговый] дефицит в триллион долларов», — объяснил свою позицию Трамп.

В возникновении этого дефицита он обвинил своего предшественника Джо Байдена.

До этого Трамп заявил о желании США дружить с Россией и Китаем без их сближения.

Ранее стало известно о планах Трампа посетить Китай.