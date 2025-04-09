Глава Пентагона обвинил Китай в глобальных военных амбициях

Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Панаму, пишет РИА Новости.

«Они управляют военными учреждениями и наземными сооружениями, которые расширяют их доступ в космос. Они пользуются ресурсами и землей, чтобы подпитывать китайские глобальные военные амбиции», — отметил Хегсет.

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что США не ищут войны с Китаем, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться КНР.

«Это не глобализм, это не интервенционизм, золотой век совместных национальных интересов. Мы хотим, чтобы это было золотым веком для нашей страны и этого полушария. Мы хотим, чтобы [Соединенные Штаты] Америки были великими», — подытожил Хегсет.

После победы на выборах президента США Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что канал контролируют панамцы «и так будет и впредь».

Ранее шеф Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире.