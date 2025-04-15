Российские военнослужащие блокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действиям нашей группировки [«Север»] отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал источник.

Утром 15 апреля в силовых структурах заявили, что группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров. Также украинские бойцы отказались сдаваться в плен, отметили силовики.

Накануне начальник артиллерии одного из полков в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Мажор» рассказал, что украинские формирования, которые в настоящее время находятся в селе Горналь в Курской области, остались без тяжелой техники. По его словам, время от времени военным ВСУ удается заехать в населенный пункт на пикапах.

Ранее бойцы РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области.