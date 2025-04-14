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Стало известно о нехватке техники у украинских войск в Горнали

ТАСС: формирования ВСУ в курском селе Горналь лишились тяжелой техники
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Украинские формирования, которые в настоящее время находятся в селе Горналь в Курской области, остались без тяжелой техники. Об этом рассказал начальник артиллерии одного из полков в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Мажор», передает ТАСС.

«Техники [у Вооруженных сил Украины] уже как таковой нет», — отметил мужчина.

По его словам, время от времени украинским военнослужащим удается заехать в Горналь на пикапах. Однако российские бойцы сразу выводят машины из строя, нанося по ним удары с помощью дронов или артиллерийских орудий.

В то же время «Мажор» уточнил, что формирования ВСУ продолжают применять минометы и артиллерийские орудия на данном участке фронта. Также был случай, когда они использовали комплекс HIMARS американского производства.

Сейчас под контролем ВСУ остаются два населенных пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня.

12 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки российских войск «Север» сообщили, что подразделения ВС РФ вошли в окрестности Горналя. После этого на соответствующей территории начались активные сражения.

Ранее в российских силовых структурах заявили о попытках ВСУ покинуть оставшиеся позиции в Курской области.

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