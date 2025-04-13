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Бойцы РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области

ТАСС: ВС России уничтожили штурмовые группы ССО Украины у монастыря в Горнале
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили украинских штурмовиков из числа сил специальных операций (ССО) возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, украинское командование пытается перебрасывать личный состав в район курского хутора.

Также источник ТАСС добавил, что в Сумской области 67-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ несет большие потери. Несколько ее подразделений уничтожили в окрестностях сел Веселовка и Беловоды.

11 апреля Telegram-канал Mash написал, что бойцы ВС РФ штурмовали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.

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