Стало известно об отказе от переговоров групп ВСУ в Горнальском монастыре

ТАСС: разместившиеся в монастыре в Горнале группы ВСУ отказались от переговоров

Группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что бойцы ВСУ отказались сдаваться в плен.

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — поделился собеседник агентства.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, в котором были заблокированы военные Вооруженных сил Украины.

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

11 апреля Telegram-канал Mash сообщал, что бойцы ВС РФ штурмовали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.