В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — предупреждает ведомство.

Незадолго до этого на всей территории Ростовской области был объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. МЧС призвало местных жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

12 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью в регионах страны сбили 36 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области.