Военные сбили за ночь над Россией 36 беспилотников

В ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что военные уничтожили 18 беспилотников над Курской областью, 13 — над Ростовской областью, по два дрона — над Орловской и Белгородской областями, один БПЛА — над территорией Краснодарского края.

Губернатор Орловской области сообщил, что в результате атаки дронов обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.