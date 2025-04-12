Жителей Ростовской области предупредили об опасности атаки БПЛА

На всей территории Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Ведомство призвало граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Новость дополняется.