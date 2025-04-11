ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили электроподстанцию в Курской области.

Она подверглась обстрелу со стороны ВСУ утром в четверг, 10 апреля. При разрушении электроподстанции оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи, без света остались местные жители.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по объекту «Газпрома» в городе Шебекино Белгородской области. Также в Луганской народной республике остался без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов из-за атаки украинского беспилотника, повредившего ЛЭП.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ подвела итог обстрелам ВСУ по российской энергетической инфраструктуре в течение суток — Вооруженные силы Украины нанесли 11 ударов.

Ранее в Брянской области из-за атаки дронов отключилась линия электропередачи.