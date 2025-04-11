Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области

Минобороны: ВСУ разрушили электроподстанцию в Курской области
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили электроподстанцию в Курской области.

Она подверглась обстрелу со стороны ВСУ утром в четверг, 10 апреля. При разрушении электроподстанции оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи, без света остались местные жители.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по объекту «Газпрома» в городе Шебекино Белгородской области. Также в Луганской народной республике остался без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов из-за атаки украинского беспилотника, повредившего ЛЭП.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ подвела итог обстрелам ВСУ по российской энергетической инфраструктуре в течение суток — Вооруженные силы Украины нанесли 11 ударов.

Ранее в Брянской области из-за атаки дронов отключилась линия электропередачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами