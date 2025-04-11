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Стало известно о потерях ВСУ за сутки

МО: за сутки потери ВСУ составили более 235 солдат
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Stringer/Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 235 солдат, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, как уточняется, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина.

До этого в ведомстве сообщили, что за неделю российские военные сбили 1200 украинских беспилотников и 27 управляемых авиационных бомб JDAM. Уточняется, что помимо этого Вооруженные силы РФ сбили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Также стало известно, что с 5 по 11 апреля российские силы нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине, поразив инфраструктуру военных аэродромов и предприятия ВПК. В сводке Минобороны говорится, что в результате этих ударов были «поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».

11 апреля глава министерства Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ, провел совещание на пункте управления группировки и заслушал доклады по текущей обстановке.

Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в продолжающихся ударах по энергообъектам.

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