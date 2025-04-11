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Российские военные сбили 1200 украинских беспилотников за неделю

МО РФ: за неделю ВС РФ сбили 1200 и дронов ВСУ
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Ashley Chan/Global Look Press

За неделю средства российские военные сбили 1200 украинских беспилотников м 27 управляемых авиационных бомб JDAM. Об этом сообщает Мнобороны России.

Уточняется, что помимо этого Вооруженные силы РФ сбили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого стало известно, что с 5 по 11 апреля российские силы нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине, поразив инфраструктуру военных аэродромов и предприятия ВПК. В сводке Минобороны говорится, что в результате этих ударов были «поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».

11 апреля глава министерства Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ, провел совещание на пункте управления группировки и заслушал доклады по текущей обстановке.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО за сутки перехватили 210 снарядов и беспилотников ВСУ.

Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в продолжающихся ударах по энергообъектам.

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