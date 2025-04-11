Минобороны сообщило о нанесении восьми групповых ударов по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска с 5 по 11 апреля нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине, поразив инфраструктуру военных аэродромов и предприятия ВПК. Об этом сообщило министерство обороны России.

В сводке ведомства говорится, что в результате этих ударов были «поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».

11 апреля Минобороны сообщало, что глава министерства Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ, провел совещание на пункте управления группировки и заслушал доклады по текущей обстановке.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО за сутки перехватили 210 снарядов и беспилотников ВСУ.

Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в продолжающихся ударах по энергообъектам.