Глава Минобороны проинспектировал группировку «Запад» в зоне спецоперации

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации, провел совещание и заслушал доклады по текущей обстановке. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад», заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника в зоне ответственности группировки», — отметили в оборонном ведомстве.

В завершение работы Белоусов выразил благодарность военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, вручил военнослужащим госнаграды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени».

До этого Белоусов сообщал, что Вооруженные силы РФ в этом году получат на порядок больше наземных робототехнических комплексов, чем в 2024 году.

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