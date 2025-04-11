Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны проинспектировал группировку «Запад» в зоне спецоперации

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Запад»
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации, провел совещание и заслушал доклады по текущей обстановке. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад», заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника в зоне ответственности группировки», — отметили в оборонном ведомстве.

В завершение работы Белоусов выразил благодарность военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, вручил военнослужащим госнаграды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени».

До этого Белоусов сообщал, что Вооруженные силы РФ в этом году получат на порядок больше наземных робототехнических комплексов, чем в 2024 году.

Ранее в «Ростехе» заявили о возможности превратить любой танк в управляемого робота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами