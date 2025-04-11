Минобороны РФ обвинило Украину в продолжающихся ударах по энергообъектам

Минобороны: ВСУ за сутки совершили пять атак на энергообъекты России

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак на российские энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в Брянской области украинские войска атаковали энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате была отключена высоковольтная линия, оставившая часть жителей Севского района без электричества.

В Минобороны добавили, что также ВСУ атаковали энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. Из-за обстрела была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, в результате чего жители Беловского района остались без света.

По информации министерства, еще два обстрела произошло в Луганской народной республике (ЛНР). Там украинские войска атаковали здание Троицкого участка Сватовского РЭС и электроподстанцию «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК». Из-за этого здание склада компании было разрушено, а один человек получил осколочные ранения.

«В Запорожской области: 10 апреля в 23:55 в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП «Таврия-Энерго» выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7 250 человек в шести населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В конце марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта 2025 года, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.