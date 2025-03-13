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Поддубный приехал в Суджу

Коц опубликовал кадры с Поддубным в освобожденной Судже

Российский военный корреспондент Поддубный побывал в освобожденной Судже, где он получил очень тяжелые ранения в прошлом году. Кадры с Поддубным опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

«Вместе с Евгеничем зашли в Суджу. На западных окраинах еще остаются очаги сопротивления. При этом повальное бегство закончилось, противник приходит в себя и пытается закрепиться», — пишет Коц.

Он также передал привет украинскому военкору Юрию Бутусову, который насмехался над тяжелым ранением Поддубного полгода назад.

В августе прошлого года военкор выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск.

В декабре президент РФ Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России — он стал единственным военкором, удостоенным этого звания в 2024 году. Вручая награду, Путин напомнил, что корреспондент не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения, а также подчеркнул, что это первый такой случай в истории отечественной журналистики.

Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи Курской области.

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