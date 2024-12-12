Поддубный получил звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России во время церемонии вручения госнаград. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Хотел бы поблагодарить всех представителей российских средств массовой информации – тех, кто в этом зале и тех, кто сейчас на передовой, в сражающихся городах и поселках Донбасса и Новороссии», — отметил российский лидер на церемонии вручения наград

в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что на передовой находятся мужественные люди. Среди них — Евгений Поддубный. Путин напомнил, что журналист не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения. Президент подчеркнул, что звание Героя России впервые в истории отечественной журналистики присвоено корреспонденту.

В августе военкор Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск в Курскую область.

Ранее жительница Курской области рассказала о помощи мужчины, который помог Поддубному.