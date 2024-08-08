«Смерть не про него»: военкор Поддубный выжил после удара дроном в Курской области Врио главы Курской области Смирнов: военкор ВГТРК Поддубный пришел в сознание

В Курской области дрон попал в машину военкора Поддубного. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. Военкор посвятил жизнь освещению военных конфликтов, прошел множество горячих точек. В курский регион он приехал специально, чтобы вести репортажи об украинской атаке на приграничье. Знакомые отмечают бесстрашие Поддубного и его готовность помогать другим, в том числе коллегам. Все, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Российский военкор Евгений Поддубный был атакован дроном в Курской области, но выжил, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев со ссылкой на приемную губернатора этого региона.

«Женя точно жив! Ожоги и травма головы!» — уточнил Царев.

Позже сведения подтвердил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он указал, что журналист пришел в сознание и находится в одной из больниц Курска.

Блогер Владислав Поздняков выложил в своем канале видео с, как утверждается, помогавшими военкору после покушения военными. Они подчеркивают, что Поддубный не «двести» (двухсотыми на военном жаргоне называют погибших, а трехсотыми — раненых, термины вошли в обиход после военных действий в Афганистане).

«Поддубный живой. Его на скорой увезли. Ожоги», — говорит неизвестный мужчина на одной записи. На второй оператор за кадром объясняет, что у военкора только сильные ожоги спины , осколочных ранений нет, мужчину доставили в курскую областную больницу.

«Напиши, что он живой! Мы его вытащили, напиши! Ну он такой: сильные ожоги, он плохо разговаривает, мы у него документы нашли. Поддубный»,

— рассказали Telegram-каналу Baza другие военнослужащие.

В областной курской больнице подтвердили информацию. Там передали, что состояние пациента крайне тяжелое .

Также в сети появились кадры, на которых Поддубного якобы эвакуируют с места нападения. Разглядеть, кого именно несут на носилках, на записи невозможно.

«Прямое попадание FPV-дрона»

Журналиста атаковал FPV-дрон, ранее сообщил военкор Юрий Котенок.

«Убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль», — указывал Котенок.

Позже он уточнил, что Поддубный выжил, но находится в тяжелом состоянии.

О гибели Поддубного также заявлял депутат Думы Михаил Делягин. В своем канале он писал, что получил эту информацию от «людей с мест», которым доверяет. Саму новость депутат назвал кошмаром.

«Молюсь за то, чтобы выжил. Сильно молюсь. И вы, пожалуйста, помолитесь тоже. И да — вера/атеизм значения не имеет», — добавил Делягин.

Поддубный освещал украинскую атаку на город Суджа в Курской области. Ради этого днем 7 августа он приехал в регион из соседнего Белгорода. Последнее видео корреспондент выложил в свой канал в 19:35 мск, на нем он находится в движущейся машине. Обстановку в приграничье Поддубный называл сложной и напряженной, которая меняется каждый час.

«Пока перемещаемся от точки к точке, быстро последние данные о потерях противника в Курской области. Более 50 единиц бронетехники уничтожено за сутки... Только убитыми более 250... Серьезные потери несет противник», — говорил Поддубный в последнем видео.

«Живет, как верит»: чем известен Поддубный

Родился в 1983 году в Белгороде, в конце августа ему должен исполниться 41 год. Получил высшее образование в родном городе по специальности психолог. Начал работать специальным корреспондентом в двухтысячных, руководил бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, специализируется на военных конфликтах.

«За плечами Поддубного было много горячих точек: он работал в Цхинвале в 2008 году во время российско-грузинского конфликта, не меньше пяти (скорее всего сильно больше) командировок в Сирию с 2012 года — война правительства и вооруженной оппозиции, Афганистан с 2021 года, когда к власти пришли талибы (организация запрещена в России) и, естественно, [освещал] Украину с 2014 года...

Повидал много войн, страшных войн»,

— описывает журналист Ксения Собчак.

Кроме перечисленных регионов военкор работал в секторе Газа, Ираке, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде. Не только выпускал репортажи, но и готовил документальные фильмы, вел программу «Война». Другие журналисты «не поспевали» за Поддубным в Сирии и Донбассе, отметил музыкант Аким Апачев.

«Когда говорят о военкорах с большим стажем, воображение рисует огромного мужчину с суровым лицом и не менее суровым характером. Однако Поддубный еще в 2014 году, когда моя знакомая журналистка оппозиционного издания попала на Донбасс, впервые пытаясь написать что-то о войне, отнесся к ней почти по-отечески нежно, объясняя ей азы техники безопасности, прикрывая спину и просто включившись с первых же часов в помощь по эвакуации детского дома из-под обстрела в Краснодоне. Ее взгляды его не волновали, он помог коллеге по-мужски, не пытаясь ее переучить или переубедить», — поделилась журналистка Екатерина Винокурова.

Она подчеркнула, что Поддубный также поддерживал бездомных вместе с фондом «Доктор Лиза», лично с волонтерами раздавал им еду. В зоне военных действий помогал эвакуировать из-под обстрела детей в ЛНР.

«Поддубный жил, как верил. Он поддерживал спецоперацию не ради наград или карьеры — у него все это уже было, и не ради того, чтобы выслужиться перед начальством»,

— резюмировала Винокурова (на момент написания ее поста еще не было информации о том, что военкор выжил).

С начала СВО Поддубный попал под санкции, на Западе его посчитали пропагандистом. Писатель Захар Прилепин поделился, что с весны 2014-го Поддубный всегда был в центре событий.

«Бесстрашный. По-гусарски эдак. Тысячу раз ходил под смертью.. Смерть не про него», — охарактеризовал журналиста Прилепин.