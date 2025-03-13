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Опубликовано видео из освобожденной Суджи Курской области

Минобороны опубликовало видео из освобожденной Суджи Курской области

Суджа в Курской области полностью находится под контролем армии России. Кадры из освобожденного населенного пункта опубликовало Минобороны РФ.

Оборонное ведомство 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Британии раскрыли последствия краха ВСУ в Курской области для Зеленского.

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