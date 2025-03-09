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В освобожденной Николаевке нашли гранатометы из стран НАТО

РИА Новости: в Николаевке Курской области захвачены натовские РПГ
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В освобожденной от украинской армии Николаевке и Старой Сорочине Курской области найдены натовские РПГ. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности агентству рассказал офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

«В освобожденных от боевиков киевского режима населенных пунктах Николаевка и Старая Сорочина мы обнаружили пункты управления FPV-дронами, с самими дронами и боекомплектом для их снаряжения», — рассказал он.

Российские военные также обнаружили 40-мм снаряды американских гранатометов.

8 марта сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что командование ВСУ готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Ранее в ВСУ заявили о сложной обстановке под Селидово в ДНР.

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