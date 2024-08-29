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В ВСУ заявили о сложной обстановке под Селидово в ДНР

Боец ВСУ Алекс: обстановка в Николаевке под Селидово является сложной

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обстановка в Николаевке под Селидово в ДНР для украинских войск является сложной. Об этом в Telegram сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Идут бои за пригород Селидово. Обстановка сложная», — отметил он.

По слова бойца, что в Николаевке наблюдается устойчивая линия боевого соприкосновения, проходящая через центр населенного пункта.

27 августа украинский лидер Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск.

Вечером 26 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. Теперь она будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.

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