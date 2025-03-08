Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военкор сообщил о попытке ВСУ вывести бригаду из населенного пункта под Курском

Военкор Котенок: ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском
close
Evgeniy Maloletka/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Военкор подчеркнул, что ВСУ готовятся к отходу из района Черкасского Поречного.

«[Командование] заменяет потрепанные подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады на подразделения ТрО (территориальной обороны. — прим. ред.). По данным перехватов и показаниям пленных, противник пытается вывести ее с территории Курской области», — заявил Котенок.

Он добавил, что бригада десантников включилась в оборону армии Украины и продвинулась по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки.

До этого британское издание The Telegraph писало, что десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. В публикации говорится, что российские военные разделили силы украинской армии на две части и поставили под угрозу важный маршрут снабжения войск.

Ранее стало известно, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами