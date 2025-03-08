Военкор Котенок: ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Военкор подчеркнул, что ВСУ готовятся к отходу из района Черкасского Поречного.

«[Командование] заменяет потрепанные подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады на подразделения ТрО (территориальной обороны. — прим. ред.). По данным перехватов и показаниям пленных, противник пытается вывести ее с территории Курской области», — заявил Котенок.

Он добавил, что бригада десантников включилась в оборону армии Украины и продвинулась по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки.

До этого британское издание The Telegraph писало, что десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. В публикации говорится, что российские военные разделили силы украинской армии на две части и поставили под угрозу важный маршрут снабжения войск.

Ранее стало известно, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.