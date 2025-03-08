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Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области

МО: ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативным освобождением оккупированных территорий занималась российская группировка войск «Север». Помимо этого, бойцы в ходе наступления нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 13 населенных пунктов оккупированной территории.

Атаке, по данным российского оборонного ведомства, подверглись тяжелые механизированные, мотопехотные, штурмовые, десантные, а также бригады теробороны противника.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что командование ВСУ готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Британское издание The Telegraph писало, что десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. В публикации говорится, что российские военные разделили силы украинской армии на две части и поставили под угрозу важный маршрут снабжения войск.

Ранее стало известно, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

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