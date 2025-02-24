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Российские военные уничтожили опорник ВСУ в ДНР с замкомандира бригады

ВКС РФ уничтожили здание в ДНР, где находился замкомандира бригады ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по зданию в селе Комар в Донецкой народной республике (ДНР), в котором находился заместитель командира 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале «Донбасский Партизан».

Прямое попадание авиационного боеприпаса УМПБ Д-30СН привело к полному разрушению здания, где украинские военные организовали пункт управления и укрепленные огневые точки. В момент атаки ВКС РФ внутри помещения находились бойцы ВСУ, а также заместитель комбрига, который координировал действия украинской армии в районе села.

«Детонация боекомплекта в подвалах ВОП вызвала разрушение несущих конструкций и последующий пожар. По данным источников, подразделение понесло значительные потери, однако точное количество ликвидированных военнослужащих уточняется (около 15-19 человек)», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что в уничтоженном здании хранились боеприпасы, детонация которых продолжалась около 30 минут.

До этого российские бойцы подразделения «Южной» группировки войск освободили село Улаклы в ДНР. Ранее из населенного пункта эвакуировали более 10 мирных жителей, в том числе детей. Российские военные выводили гражданское население под ударами украинских дронов и артиллерии.

Ранее бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом.

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