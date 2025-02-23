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Российские военные установили контроль над селом Улаклы в ДНР

Минобороны РФ: бойцы «Южной» группировки войск освободили село Улаклы в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Накануне военные Вооруженных сил РФ эвакуировали из села Улаклы под Кураховым порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. В Минобороны отметили, что при эвакуации приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий во время артиллерийского обстрела. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям из миномета и направили ударные дроны несмотря на то, что среди эвакуированных было двое детей, указали в ведомстве.

21 февраля сообщалось, что российские бойцы 68-го армейского корпуса установили флаг в населенном пункте Улаклы.

16 февраля стало известно, что ВС РФ перешли в наступление под Курахово, разрезая группировку ВСУ. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль трассу возле села Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись таким образом вплотную к Константинополю.

Ранее разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.

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