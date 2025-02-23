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В Минобороны рассказали об эвакуации жителей из-под Курахово

МО РФ: порядка 10 мирных жителей эвакуированы из-под Курахово
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Umit Bektas/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали из села Улаклы под Кураховым, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР), порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ДНР военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы из-под обстрелов ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. В Минобороны отметили, что при эвакуации приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий во время артиллерийского обстрела. Вооруженные силы Украины открыли огонь по людям из миномета и направили ударные беспилотные летательные аппараты несмотря на то, что среди эвакуированных было двое детей, указали в МО.

В оборонном ведомстве отметили, что операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Российские военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им оказали всю необходимую помощь.

16 февраля сообщалось, что российские войска перешли в наступление под Курахово, разрезая группировку ВСУ. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль трассу возле села Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись таким образом вплотную к Константинополю. В результате село Улаклы частично перешло под контроль российских войск.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.

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