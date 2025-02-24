Лебедев: в Черкассах ударили по наемникам ВСУ, в том числе французам и прибалтам

В Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых граждане Франции и Прибалтики. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, после одного из ударов в 00:40 мск в больницы стали привозить иностранцев в камуфляже.

«Пишут, что есть французы, но в основном «какие-то прибалты»», — добавил Лебедев.

Как сказали информаторы Лебедева, в 00:25 мск в районе Черкасс был нанесен удар с вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта. Источники предположили, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также снаряды поразили административное здание, которое связано с черкасской территориальной обороной, заключил подпольщик.

Этим же утром Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по окраине Киева. По его словам, по столице были нанесены три удара — два со стороны Борисполя, еще один, вероятно, по заводам в Жулянах.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.