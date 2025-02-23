В Курской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Курской области ввели режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших в результате украинской атаки нет.

Накануне средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника над территорией Тульской области.

22 февраля в период с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов.

Ранее три дрона ВСУ атаковали Крым меньше чем за час.