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За 1,5 часа четыре региона России подверглись налету дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 9 беспилотников над четырьмя регионами РФ
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Alina Smutko/Reuters

На российские регионы в течение примерно полутора часов совершили налет девять украинских БПЛА. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Как пояснили в оборонном ведомстве, дроны были ликвидированы средствами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 20:50 до 22:25. Шесть из них сбили над Белгородской областью, еще по одному уничтожили над Орловской и Курской областями и Крымом.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника ВСУ. Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов. Губернатор Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы ПВО приведены в боевую готовность, и следить за оповещениями властей и МЧС. Прошлой ночью в небе у границ области уже был сбит один украинский БПЛА. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. Как объяснил Гусев, опасность атаки дронов не объявлялась, потому что угрозы региону не было.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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