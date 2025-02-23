Над Тульской областью подавлены два беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ на территориях Узловского и Киреевского районов подавлены два беспилотника», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:23 мск.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За два часа до этого в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

22 февраля в период с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.