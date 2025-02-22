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Жителей Воронежской области предупредили о БПЛА

Губернатор Гусев объявил об опасности атаки беспилотников в Воронежской области
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Министерство обороны РФ

В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность, и следить за оповещениями властей и МЧС.

Прошлой ночью в небе у границ области был сбит один украинский беспилотник. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. Как объяснил Гусев, опасность атаки БПЛА не объявлялась, потому что угрозы региону не было.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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Атаки БПЛА на Россию
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