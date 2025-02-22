Три дрона ВСУ атаковали Крым меньше чем за час

В небе над Крымом ликвидировали три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщило российское Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили дроны в регионе с 20:00 до 20:45.

До этого в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов. Губернатор Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы ПВО приведены в боевую готовность, и следить за оповещениями властей и МЧС. Прошлой ночью в небе у границ области уже был сбит один украинский БПЛА. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. Как объяснил Гусев, опасность атаки дронов не объявлялась, потому что угрозы региону не было.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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