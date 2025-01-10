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Зеленский назвал число участвующих в боях в Курской области солдат ВСУ

Зеленский: в операции в Курской области участвуют 60 тысяч военных ВСУ
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу RAI News 24, что в операции в Курской области участвуют 60 тысяч украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский также заявил, что о начале операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были проинформированы европейские и американские партнеры Киева.

9 января президент Украины на заседании контактной группы по поддержке страны на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.

5 января Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.

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