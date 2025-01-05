Минобороны РФ сообщило о контратаке ВСУ в направлении хутора в Курской области

Украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. Об этом сообщило министерство обороны России.

«5 января, около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — говорится в сводке ведомства.

По его данным, по украинской штурмовой группе был нанесен удар артиллерией и авиацией группировки войск «Север», в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

5 января российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ на Курскую область. По данным военкора Романа Алехина, оно началось от Суджи в сторону Большого Солдатского, ВСУ задействуют тралы разминирования, танки и другую бронетехнику.

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны Евкуров.