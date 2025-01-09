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Зеленский назвал «большой победой» вторжение ВСУ в Курскую область

Зеленский назвал нападение ВСУ на Курскую область одной из самых больших побед

Вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Курская операция — это одна из самых больших побед», — сказал он.

Президент подчеркнул, что делает все возможное ради достойного для Украины и Европы завершения конфликта в 2025 году.

Зеленский добавил, что размещение западных войск на Украине могло бы стать «одним из лучших инструментов, чтобы приблизить мир».

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, 294 танка и 218 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили много другой техники ВСУ: 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 161 бронетранспортер и 348 артиллерийских орудий, отметили в министерстве.

5 января украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.

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