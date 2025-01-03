Украинская армия в результате бесперспективной атаки на Курскую область лишилась стратегических резервов. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

«Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут… потери… они невосполнимые», — подчеркнул он.

Как отметил бывший американский военный, на территории Курской области действуют именно те подразделения ВСУ, которые Запад готовил для удержания основного фронта на Украине. Атака на Курскую область фактически оставила Донбасс незащищенным для Киева, подчеркнул Риттер.

В этой связи, считает военный аналитик, следует ожидать военного коллапса ВСУ.

2 января средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько ракет.

2 января также сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. В результате атаки повреждения получили исключительно мирные гражданские объекты, отмечал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Это, в частности, школы, аптеки, магазин продуктов.

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