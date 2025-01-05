Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области — в районе Суджи. Об этом заявил военкор Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника. В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику», — рассказал Алехин.

По его словам, украинские военные плотно накрыли район атаки комплексами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем многие дроны оказались бесполезны.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что бронетехника ВСУ перевозит толпы пехоты, атакуя Бердин в Большесолдатском районе Курской области. По врагу активно работает российская артиллерия и танки, а авиация летит на подмогу сухопутным войскам.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

По данным на 4 января, потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий превысили 47 810 военнослужащих.

Ранее Хинштейн поспорил с жителем Суджи из-за компенсации за имущество.